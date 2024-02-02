Ракурсhttps://racurs.ua/
Застосування безпілотника українськими військовими, скріншот відео
Як безпілотники допомагають виявити позиції ворога, показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191969-yak-bezpilotnyky-dopomagaut-vyyavyty-pozyciyi-voroga-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
За допомогою дронів-розвідників захисники України «досліджують» позиції російських загарбників на Північному напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Безпілотні літальні комплекси — це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій, — наголошує Наєв.
На відео показано, як українські військові у польових умовах здійснюють підготовку та запуск безпілотника.