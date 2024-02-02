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Захисники України з 72-ї ОМБР за допомогою FPV-дрона знищили екскаватор рашистів, який облаштовував позиції ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Екскаватор приїхав облаштовувати позиції ворога та чомусь згорів, — вказано в описі відео.
На відео показано, як FPV-дрон влучає у техніку російських загарбників. Один із рашистів, помітивши його наближення, тікає.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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