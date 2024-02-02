Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

ВСУ уничтожили экскаватор, обустраивавший позиции врага (ВИДЕО)

2 фев 2024, 14:59
999

Захисники України з 72-ї ОМБР за допомогою FPV-дрона знищили екскаватор рашистів, який облаштовував позиції ворога.


.

Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Екскаватор приїхав облаштовувати позиції ворога та чомусь згорів, — вказано в описі відео.

На відео показано, як FPV-дрон влучає у техніку російських загарбників. Один із рашистів, помітивши його наближення, тікає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров