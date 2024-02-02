Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожої техніки, скріншот відео
ЗСУ знищили екскаватор, який облаштовував позиції ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191979-zsu-znyschyly-ekskavator-yakyy-oblashtovuvav-pozyciyi-voroga-video.htmlРакурс
Захисники України з 72-ї ОМБР за допомогою FPV-дрона знищили екскаватор рашистів, який облаштовував позиції ворога.
.
Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Екскаватор приїхав облаштовувати позиції ворога та чомусь згорів, — вказано в описі відео.
На відео показано, як FPV-дрон влучає у техніку російських загарбників. Один із рашистів, помітивши його наближення, тікає.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...