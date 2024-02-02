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Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

ЗСУ знищили екскаватор, який облаштовував позиції ворога (ВІДЕО)

2 лют 2024, 14:59
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Захисники України з 72-ї ОМБР за допомогою FPV-дрона знищили екскаватор рашистів, який облаштовував позиції ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Екскаватор приїхав облаштовувати позиції ворога та чомусь згорів, — вказано в описі відео.

На відео показано, як FPV-дрон влучає у техніку російських загарбників. Один із рашистів, помітивши його наближення, тікає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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