Знищення ворожої техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191979-zsu-znyschyly-ekskavator-yakyy-oblashtovuvav-pozyciyi-voroga-video.html

Ракурс

Захисники України з 72-ї ОМБР за допомогою FPV-дрона знищили екскаватор рашистів, який облаштовував позиції ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Екскаватор приїхав облаштовувати позиції ворога та чомусь згорів, — вказано в описі відео.

На відео показано, як FPV-дрон влучає у техніку російських загарбників. Один із рашистів, помітивши його наближення, тікає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.