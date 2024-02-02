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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Український дрон знищив гараж з російською бронетехнікою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191973-ukrayinskyy-dron-znyschyv-garaj-z-rosiyskou-bronetehnikou-video.htmlРакурс
Український дрон знищив гараж, в якому рашисти заховали свою військову техніку.
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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».
Перше правило війни: якщо ви бачите гараж, то там точно схована російська військова техніка, — зазначається в описі відео. — Єдине, що забули повідомити: ми свій дрон також припаркували в цьому ж гаражі.
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