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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Украинский дрон уничтожил гараж с российской бронетехникой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191973-ukrainskiy-dron-unichtojil-garaj-s-rossiyskoy-bronetehnikoy-video.htmlРакурс
Український дрон знищив гараж, в якому рашисти заховали свою військову техніку.
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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».
Перше правило війни: якщо ви бачите гараж, то там точно схована російська військова техніка, — зазначається в описі відео. — Єдине, що забули повідомити: ми свій дрон також припаркували в цьому ж гаражі.
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