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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил гараж с российской бронетехникой (ВИДЕО)

2 фев 2024, 11:58
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Український дрон знищив гараж, в якому рашисти заховали свою військову техніку.


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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».

Перше правило війни: якщо ви бачите гараж, то там точно схована російська військова техніка, — зазначається в описі відео. — Єдине, що забули повідомити: ми свій дрон також припаркували в цьому ж гаражі.

Источник: Ракурс


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