Польские аграрии блокируют границу с Украиной. Фото:

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Нову блокаду доріг на кордоні з Україною анонсували польські аграрії.

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Фермери Польщі з профспілки «Солідарність» анонсували проведення загального страйку, з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною, оскільки позиція Брюсселя неприйнятна. Аграрії заявляють, що їм урвався терпець. Про це 2 лютого повідомило RMF24.

Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк, — йдеться у заяві профспілки.

Аграрії наголосили, що 9 лютого о 10.00 заблокують всі прикордонні переходи з Україною. Також у деяких регіонах тимчасово перекриватимуть дороги.

У профспілці зазначили, що невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, днями видання The Guardian повідомило, що Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік. При цьому Брюссель включив так званий «запобіжник» для аграріїв з країн ЄС, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах Євросоюзу.

Джерело: RMF24