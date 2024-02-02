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Пророссийский блогер Юрий Подоляка заочно осужден. Фото: СБУ
Блогер Подоляка, наводивший ракеты на Николаев, заочно получил 15 лет тюрьмыhttps://racurs.ua/n191986-bloger-podolyaka-navodivshiy-rakety-na-nikolaev-zaochno-poluchil-15-let-turmy.htmlРакурс
Проросійський блогер Юрій Подоляка заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.
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Правоохоронці встановили, що цей блогер-мільйонник причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак ворога на Миколаївщину. Зловмисник формував власні мережі інформаторів для коригування ударів рф. Серед цих коригувальників був і колишній глава Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за державну зраду. Про це 2 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.
З’ясувалося, що з початку повномасштабного російського вторгнення Подлоляка виконував завдання російських спецслужб щодо проведення інформаційних диверсій. Для цього він створив власний YouTube-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Під час своїх ефірів він виправдовував війну проти України, окупацію та ракетно-бомбові удари агресора.
Подоляка є уродженцем Сум, але у 2014 році він виїхав до росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Суд визнав Подоляку винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого. Зараз зловмисник переховується в росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України.
Нагадаємо, у грудні 2023 року український суд заочно засудив колаборанта та ватажка самопроголошеної ДНР Дениса Пушиліна до тюремного ув’язнення строком на 15 років.
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