Проросійський блогер Юрій Подоляка заочно засуджений. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n191986-bloger-podolyaka-yakyy-navodyv-rakety-na-mykolayiv-zaochno-otrymav-15-rokiv-turmy.html

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Проросійський блогер Юрій Подоляка заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.

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Правоохоронці встановили, що цей блогер-мільйонник причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак ворога на Миколаївщину. Зловмисник формував власні мережі інформаторів для коригування ударів рф. Серед цих коригувальників був і колишній глава Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за державну зраду. Про це 2 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що з початку повномасштабного російського вторгнення Подлоляка виконував завдання російських спецслужб щодо проведення інформаційних диверсій. Для цього він створив власний YouTube-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Під час своїх ефірів він виправдовував війну проти України, окупацію та ракетно-бомбові удари агресора.

Подоляка є уродженцем Сум, але у 2014 році він виїхав до росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Суд визнав Подоляку винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ⁠ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України), ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ст. 436 (пропаганда війни) та ⁠ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого. Зараз зловмисник переховується в росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України.

Нагадаємо, у грудні 2023 року український суд заочно засудив колаборанта та ватажка самопроголошеної ДНР Дениса Пушиліна до тюремного ув’язнення строком на 15 років.