Ватажка фейкової ДНР Пушилін отримав 15 років тюрми. Фото: СБУ

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Колаборант Денис Пушилін, ватажок самопроголошеної ДНР, заочно засуджений до тюремного ув’язнення строком на 15 років.

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Також бойовика позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 15 років. Крім того, передбачається конфіскація всього належного йому майна. Про це 27 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що ватажок вигаданої Донецької народної республіки сприяє російській збройній агресії та поширює кремлівський режим на території окупованої Донеччини. З початку повномасштабного вторгнення Пушилін забезпечує перекидання ворожих військ на східний фронт, у тому числі через автошляхи та залізницею.

Крім того, він був організатором «референдуму про приєднання» окупованих районів області до складу рф, а згодом і підписав спільно з диктатором путіним так званий договір про входження регіону до країни-агресора.

Суд визнав Пушиліна винним за ⁠ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) та ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

В СБУ наголосили, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання Пушиліна.

Нагадаємо, у листопаді за матеріалами СБУ 15 років тюрми заочно засудили 52 депутатів Держдуми росії, які допомогли кремлівському диктатору володимиру путіну розпочати повномасштабну війну в Україні.