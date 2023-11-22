Півсотні посіпак путіна отримали 15 років тюрми заочно за підтримку вторгнення рф в Україну

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За матеріалами СБУ 15 років тюрми заочно отримали ще 52 депутати рф, які допомогли кремлівському диктатору володимиру путіну розпочати повномасштабну війну в Україні.

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У Служби безпеки України 22 листопада повідомили про заочні терміни покарання для цих депутатів Держдуми росії.

15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до путіна з проханням визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

22 лютого вони проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Кремлем і терористичними організаціями Л/ДНР.

Нагадаємо, що вище військово-політичне керівництво рф використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На основі зібраних доказів, суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України та призначив їм 15 років позбавлення волі заочно.

Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів — обвинувальні акти скеровано до суду.