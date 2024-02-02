Мобилизация в Украине. Фото:

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Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов’язаних коштуватиме державному бюджету майже 700 млрд грн.

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На одяг, навчання, харчування та грошове забезпечення у 2024 році потрібно буде 322 млрд грн. А додаткова потреба на закупівлю та модернізацію військової техніки обійдеться в близько 400 млрд грн. Це колосальна сума, бо 700 млрд грн — це близько 22,5% усіх українських видатків у 2024 році та 41% українських видатків на оборону. Про це голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За її словами, збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням для України. Підласа наголосила, що у зв’язку з чим «ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби».

Нагадаємо, 19 грудня під час підсумкової прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що, що військові запропонували мобілізувати додаткові 450−500 тис. людей. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на якісь цифри.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що держава вже кілька разів виснажила свій внутрішній потенціал для фінансування військових потреб. А «штучно» збільшити суму видатків просто так не вийде.