Мінфін повідомив, чи є в України гроші на додаткову мобілізацію. Фото:

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Бюджет України виснажений, тому Мінфін очікує від Міноборони та Генштабу ЗСУ пропозицій щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію 500 тис. осіб.

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Держава вже кілька разів виснажила свій внутрішній потенціал для фінансування військових потреб. А «штучно» збільшити суму видатків просто так не вийде. Саме тому урядовці чекають на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також — пропозиції щодо необхідних витрат. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив під час YouTube-проекту Forbes «Business Breakfeast».

Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків, — зазначив він.

Також Марченко вважає «доволі коректними» озвучені раніше обсяги фінансування — 500 млрд грн у разі призову 500 тис. осіб.

При цьому очільник Мінфіну додав, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів. Міністр упевнений, що треба буде шукати додаткові внутрішні джерела фінансування.

Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде, — додав Марченко.

Нагадаємо, 19 грудня під час підсумкової прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що, що військові запропонували мобілізувати додаткові 450−500 тис. людей. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на якісь цифри, але на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.