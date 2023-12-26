Брифінг Залужного - як головнокомандувач прокоментував закон про мобілізацію

Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил, дав пресконференцію на тлі обговорень законопроекту щодо мобілізації, який увечері 25 грудня надійшов у Раду з Кабміну.

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«Ракурс» зібрав головні тези спілкування Залужного з медіа.

2024 рік має відрізнитися від 2023, бо інакше нас чекає те, що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв’язання цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у 2024-му діяти більш ефективно і головне — зберегти людей, — резюмує Залужний