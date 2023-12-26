Ракурсhttps://racurs.ua/
Брифінг Залужного - як головнокомандувач прокоментував закон про мобілізацію
Брифінг Залужного — як головнокомандувач прокоментував закон про мобілізацію (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190738-bryfing-zalujnogo-yak-golovnokomanduvach-prokomentuvav-zakon-pro-mobilizaciu.htmlРакурс
Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил, дав пресконференцію на тлі обговорень законопроекту щодо мобілізації, який увечері 25 грудня надійшов у Раду з Кабміну.
.
«Ракурс» зібрав головні тези спілкування Залужного з медіа.
- Роботою ТЦК головнокомандувач ЗСУ незадоволений, але можливості по прийому особового складу вони не втратили.
- Потреба у нових мобілізованих розбита на періоди, про одномоментну мобілізацію не йдеться: «Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні».
- Цифра мобілізованих враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат.
- Люди мають відпочивати, але закріплювати ротацію бійців на законодавчому рівні буде обманом через нереальність цього.
- Військове командування не втручається у питання, хто може мати відтермінування від мобілізації.
- У законодавстві слід залишити поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступені інвалідності.
- Про електронні повістки: Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Він наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи ЗСУ.
- У залишенні Мар’їнки немає нічого резонансного, водночас наразі ЗСУ ще знаходяться у північній частині міста.
- Російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат їхньої армії, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених загарбників рф на війні.
- «Реєстр боржників»: армія має воювати, сказав він та додав, що «ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади».
2024 рік має відрізнитися від 2023, бо інакше нас чекає те, що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв’язання цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у 2024-му діяти більш ефективно і головне — зберегти людей, — резюмує Залужний
Загрузка...