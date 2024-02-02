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Литва передала новую партию помощи ВСУ. Фото: Минобороны Литвы

Литва передала Украине новую партию помощи для Сил обороны (ФОТО)

2 фев 2024, 20:49
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Литва поставила Україні ще одну партію військової допомоги.


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Збройні сили України отримали від литовського уряду тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів «Карл Густав» та системи дистанційного підриву RISE-1. Цю допомогу доставили в Україну у п’ятницю, 2 лютого. Про це Міністерство оборони України повідомило у соціальній мережі X.

Очільник литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас заявив, що Вільнюс активно та послідовно допомагає Україні, бо ця допомога — це також інвестиція у власну безпеку Литви. Він наголосив, що Литва й надалі надаватиме Україні «непохитну військову підтримку».

Литва передала нову партію допомоги для ЗСУ. Фото: Міноборони Литви

Литва передала нову партію допомоги для ЗСУ. Фото: Міноборони Литви

Литва передала нову партію допомоги для ЗСУ. Фото: Міноборони Литви

Нагадаємо, 31 січня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Силам оборони передали чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шасі, 24 бронетранспортери та боєприпаси для системи ППО IRIS-T.

Источник: Ракурс


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