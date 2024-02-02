Литва передала новую партию помощи ВСУ. Фото: Минобороны Литвы

https://racurs.ua/n191991-litva-peredala-ukraine-novuu-partiu-pomoschi-dlya-sil-oborony-foto.html

Ракурс

Литва поставила Україні ще одну партію військової допомоги.

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Збройні сили України отримали від литовського уряду тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів «Карл Густав» та системи дистанційного підриву RISE-1. Цю допомогу доставили в Україну у п’ятницю, 2 лютого. Про це Міністерство оборони України повідомило у соціальній мережі X.

Очільник литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас заявив, що Вільнюс активно та послідовно допомагає Україні, бо ця допомога — це також інвестиція у власну безпеку Литви. Він наголосив, що Литва й надалі надаватиме Україні «непохитну військову підтримку».

Нагадаємо, 31 січня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Силам оборони передали чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шасі, 24 бронетранспортери та боєприпаси для системи ППО IRIS-T.