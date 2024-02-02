Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри был запланирован на 17 февраля. Фото:

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Ракурс

Бій Олександра Усика й Тайсона Ф’юрі, запланований на 17 лютого, не відбудеться.

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Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, на кону якого стоять пояси WBA, WBO, IBO, IBF та WBC, перенесено. Причиною цьому стала травма британського бійця, якої він зазнав сьогодні, 2 лютого. Ф’юрі зазнав розсічення над оком під час спарингу. Ф’юрі наклали шви. Через це він не встигне відновитися й підготуватися до бою з українцем. Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry Promotions, що представляє Ф’юрі.

Я повністю спустошений після такої тривалої підготовки, я перебував у чудовій формі. Мені прикро за всіх, хто залучений у цю велику подію. Я сумлінно готуватимуся до нової дати, коли око відновиться. Можу лише вибачитися перед усіма, включно зі своєю командою, командою Усика, боксерами з андеркарду, партнерами, фанами, господарями та моїми друзями в Саудівській Аравії, — розповів британський боксер.

Тим часом промоутер українця Олександр Красюк відреагував на новину про перенесення бою проти Ф’юрі й опублікував у соцмережі світлину, де Усик продовжує спаринг-підготовку до бою.

За інформацією порталу Boxing News, представники Усика вже працюють над організацією його бою з Філіпом Хрговичем на 17 лютого. Хорват є обов’язковим претендентом на зустріч з українцем за лінією IBF — у 2023 році організація вже санкціонувала їхній поєдинок цьогоріч.

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі офіційно підписали контракти на бій за абсолютного чемпіона у вересні 2023 року. Переможець поєдинку мав стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі вперше з 1999 року.