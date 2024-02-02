«Черные запорожцы» уничтожили колонну российской техники. Фото:

https://racurs.ua/n191995-chernye-zaporojcy-pokazali-video-unichtojeniya-kolonny-rossiyskoy-bronetehniki.html

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«Чорні запорожці» вдало відпрацювали по російських окупантах на фронті.

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Оператори дронів цього підрозділу зафіксували рух колони ворожих військ. У складі колони було багато техніки, зокрема танки й бойові машини піхоти. Після влучних ударів росіяни не дорахувалися низки бойових одиниць. Про це 2 лютого повідомляється на сторінці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Facebook.

Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно — кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи! — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як горять російські танки, а окупанти бігають і метушаться, намагаючись заховатися від ударів ЗСУ.

Як відомо, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних запорожців — військове формування механізованих військ ЗСУ. Бригаду створили в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії. З 2014 року бригада брала участь в антитерористичній операції на Донбасі. У серпні 2017 року бригаду назвали на честь військового формування часів УНР — Чорних запорожців.

Нагадаємо, 2 лютого Оперативне командування «Захід» показало, як український безпілотник знищив гараж, в якому російські окупанти заховали свою військову техніку.