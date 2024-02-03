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Силы ПВО ночью отражали атаку «Шахедов». Фото: Генштаб ВСУ

Украина ночью отбивалась от «Шахедов» — как сработала ПВО

3 фев 2024, 09:19
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Атаку російських безпілотників вночі 3 лютого відбивали українські військові.


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У ніч на 3 лютого ворог запустив 14 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 двох з напрямків — Приморсько-Ахтарська в росії та з Чауди в окупованому Криму. А ворожа авіація випустила дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Бєлгородської області рф. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

За інформацією військових, як і вночі 2 лютого частину дронів ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили дев’ять російських безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого російські загарбники атакували Україну «шахедами». Українським силам ППО вдалося знищити два з чотирьох російських БПЛА типу «Shahed-136/131».

Источник: Ракурс


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