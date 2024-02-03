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Силы ПВО ночью отражали атаку «Шахедов». Фото: Генштаб ВСУ
Украина ночью отбивалась от «Шахедов» — как сработала ПВОhttps://racurs.ua/n191998-ukraina-nochu-otbivalas-ot-shahedov-kak-srabotala-pvo.htmlРакурс
Атаку російських безпілотників вночі 3 лютого відбивали українські військові.
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У ніч на 3 лютого ворог запустив 14 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 двох з напрямків — Приморсько-Ахтарська в росії та з Чауди в окупованому Криму. А ворожа авіація випустила дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Бєлгородської області рф. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.
За інформацією військових, як і вночі 2 лютого частину дронів ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили дев’ять російських безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.
Нагадаємо, у ніч на 1 лютого російські загарбники атакували Україну «шахедами». Українським силам ППО вдалося знищити два з чотирьох російських БПЛА типу «Shahed-136/131».
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