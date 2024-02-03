Болгария начала передачу Украине 100 старых бронетранспортеров. Фото: Тодор Тагарев

https://racurs.ua/n192001-bolgariya-nachala-process-peredachi-ukraine-staryh-btr-60-foto.html

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Болгарія почала передачу Україні 100 старих бронетранспортерів.

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Рішення про постачання Україні сотні БТР-60 радянського виробництва було ухвалене наприкінці минулого року. Про це болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв повідомив у Facebook.

Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС, — йдеться у повідомленні.

Інші подробиці передачі цієї бронетехніки залишаються в секреті. Очільник Міноборони опублікував фото того, як стару бронетехніку вантажать на автомобільні трали.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Республіки Болгарія ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України, яка передбачає передачу ЗСУ 100 старих бронетранспортерів, які були виготовлені у 60-х і 70-х роках і були власністю болгарського МВС. Ця техніка десятиліттями перебувала на консервації.

Президент Болгарії Румен Радев 4 грудня ветував надання ЗСУ цієї бронетехніки, бо ці БТР «могли б використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків». Однак 8 грудня це вето скасував болгарський парламент.