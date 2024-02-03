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Ракурс
Болгарія почала передачу Україні 100 старих бронетранспортерів. Фото: Тодор Тагарєв

Болгарія розпочала процес передачі Україні старих БТР-60 (ФОТО)

3 лют 2024, 10:48
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Болгарія почала передачу Україні 100 старих бронетранспортерів.


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Рішення про постачання Україні сотні БТР-60 радянського виробництва було ухвалене наприкінці минулого року. Про це болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв повідомив у Facebook.

Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС, — йдеться у повідомленні.

Інші подробиці передачі цієї бронетехніки залишаються в секреті. Очільник Міноборони опублікував фото того, як стару бронетехніку вантажать на автомобільні трали.

Болгарія почала передачу Україні 100 старих бронетранспортерів. Фото: Тодор Тагарєв

Болгарія почала передачу Україні 100 старих бронетранспортерів. Фото: Тодор Тагарєв

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Республіки Болгарія ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України, яка передбачає передачу ЗСУ 100 старих бронетранспортерів, які були виготовлені у 60-х і 70-х роках і були власністю болгарського МВС. Ця техніка десятиліттями перебувала на консервації.

Президент Болгарії Румен Радев 4 грудня ветував надання ЗСУ цієї бронетехніки, бо ці БТР «могли б використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків». Однак 8 грудня це вето скасував болгарський парламент.

Джерело: Ракурс


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