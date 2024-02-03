Пожар на нефтяном заводе в Волгограде Фото:

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Ракурс

Пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді була влаштована Службою безпеки України.

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Два безпілотники СБУ вночі 3 лютого уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить «значну частину виробничої потужності». Українська спецслужба системно знищує інфраструктуру, яку країна-агресор використовує для ведення війни в Україні. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела.

В СБУ зазначили, що удари по російських НПЗ, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, не лише перерізають логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочують наповнення російського бюджету.

ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» — це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі росії. Потужність цього підприємства складає 14,8 млн т. З 1993 року завод належить дочірній організації ПАТ «Лукойл».

Нагадаємо, 3 лютого у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.

Джерело: «Українська правда»