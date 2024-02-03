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В россии расстреляли командира экипажа Ту-95
В россии расстреляли командира экипажа Ту-95 (ФОТО)https://racurs.ua/n192010-v-rossii-rasstrelyali-komandira-ekipaja-tu-95-foto.htmlРакурс
В російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95.
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Пресслужба ГУР МОУ повідомила, що він безпосередньо причетний до завдавання ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств українців.
Внаслідок атаки зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюється. На всіх воєнних злочинців чекає розплата, — додали у пресслужбі.
Олег Стегачов народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі «Енгельс», яка є базою стратегічних бомбардувальників ВКС рф.
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