У росії розстріляли командира екіпажу Ту-95

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В російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95.

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Пресслужба ГУР МОУ повідомила, що він безпосередньо причетний до завдавання ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств українців.

Внаслідок атаки зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюється. На всіх воєнних злочинців чекає розплата, — додали у пресслужбі.

Олег Стегачов народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі «Енгельс», яка є базою стратегічних бомбардувальників ВКС рф.