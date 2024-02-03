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Ракурс
Зеленский наградил бойцов, потопивших "Ивановец" в Крыму

Зеленский наградил бойцов, потопивших «Ивановец» в Крыму

3 фев 2024, 15:43
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Президент України володимир Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени «За мужність» ІІІ ступеня військовим Головного управління розвідки Міноборони.


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Бійців нагородили за особливу мужність при виконанні спеціальних бойових завдань, у тому числі знищення російського ракетного катера «Івановець».

Складна операція на рейді озера Донузлав — шість прямих попадань морських дронів до корпусу «Іванівця». Це було дійсно сильно. І я дякую вам за цю силу, — прокоментував президент.

Глава держави особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме — ураження російського ракетного корабля «Івановець».

У знищений ракетний катер росіян було шість прямих влучань. Його атакували надводні дрони Magura V5 української розробки, розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

Magura V5 несе 320 кг навантаження і може працювати в радіусі 833 км. Його максимальна швидкість 78 км/год. Безпілотник дуже маневрений, завдяки гідродинамічному корпусу. Він призначений не тільки для прямих атак як дрон-камікадзе, але може також займатися розвідкою, патрулюванням і розмінуванням.

Військово-морські сили ЗСУ назвали знищення ракетного катера «Івановець» суттєвою втратою для росії.

У Чорноморського флоту було всього три таких катери проєкту 12411 з протикорабельними ракетами «Москіт», які здатні бити на 130 км. Чисельність екіпажу такого катера — 40 моряків. Оскільки ГУР каже про безрезультатну рятувальну операцію, втрати серед екіпажу можуть бути дуже значними.

Источник: Ракурс


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