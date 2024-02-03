Зеленський нагородив бійців, які потопили "Івановець" у Криму

https://racurs.ua/ua/n192012-zelenskyy-nagorodyv-biyciv-yaki-potopyly-ivanovec-u-krymu.html

Ракурс

Президент України володимир Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени «За мужність» ІІІ ступеня військовим Головного управління розвідки Міноборони.

.

Бійців нагородили за особливу мужність при виконанні спеціальних бойових завдань, у тому числі знищення російського ракетного катера «Івановець».

Складна операція на рейді озера Донузлав — шість прямих попадань морських дронів до корпусу «Іванівця». Це було дійсно сильно. І я дякую вам за цю силу, — прокоментував президент.

Глава держави особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме — ураження російського ракетного корабля «Івановець».

У знищений ракетний катер росіян було шість прямих влучань. Його атакували надводні дрони Magura V5 української розробки, розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

Magura V5 несе 320 кг навантаження і може працювати в радіусі 833 км. Його максимальна швидкість 78 км/год. Безпілотник дуже маневрений, завдяки гідродинамічному корпусу. Він призначений не тільки для прямих атак як дрон-камікадзе, але може також займатися розвідкою, патрулюванням і розмінуванням.

Військово-морські сили ЗСУ назвали знищення ракетного катера «Івановець» суттєвою втратою для росії.