Эстония послала оружие Украине - в пакете помощи есть противотанковые ракеты Javelin

https://racurs.ua/n192018-estoniya-poslala-orujie-ukraine-v-pakete-pomoschi-est-protivotankovye-rakety-javelin.html

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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Естонії на суму 80 мільйонів євро, повідомляє ERR із посиланням на Міноборони країни.

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До нього увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.

Міністр оборони країни Ханно Певкур озвучив список:

протитанкові системи Javelin,

кулемети,

боєприпаси до стрілецької зброї,

неназвана «різна техніка»,

водолазне спорядження.

Точний обсяг, час прибуття цього пакета допомоги та інші деталі постачання не розголошуються з міркувань безпеки, проте за словами Ханно Певкура, «черговий пакет допомоги наразі вже використовується ЗСУ».

Естонія з 2022 року країна надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% її ВВП.