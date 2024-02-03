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Ракурс
Эстония послала оружие Украине - в пакете помощи есть противотанковые ракеты Javelin

Эстония послала оружие Украине — в пакете помощи есть противотанковые ракеты Javelin

3 фев 2024, 17:53
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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Естонії на суму 80 мільйонів євро, повідомляє ERR із посиланням на Міноборони країни.


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До нього увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.

Міністр оборони країни Ханно Певкур озвучив список:

  • протитанкові системи Javelin,
  • кулемети,
  • боєприпаси до стрілецької зброї,
  • неназвана «різна техніка»,
  • водолазне спорядження.

Точний обсяг, час прибуття цього пакета допомоги та інші деталі постачання не розголошуються з міркувань безпеки, проте за словами Ханно Певкура, «черговий пакет допомоги наразі вже використовується ЗСУ».

Естонія з 2022 року країна надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% її ВВП.

Естонський пакет допомоги, включно з Джавелінами, надійшов до України, щоб допомогти боротися за свободу. Естонія пообіцяла виділити 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання з боку вільного світу приведуть до перемоги. Зараз настали вирішальні часи. Ми повинні бути зосередженими, — йдеться у дописі Міноборони Естонії.

Источник: Ракурс


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