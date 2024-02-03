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Естонія надіслала зброю Україні - у пакеті допомоги є протитанкові ракети Javelin
Естонія надіслала зброю Україні — у пакеті допомоги є протитанкові ракети Javelinhttps://racurs.ua/ua/n192018-estoniya-nadislala-zbrou-ukrayini-u-paketi-dopomogy-ie-protytankovi-rakety-javelin.htmlРакурс
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Естонії на суму 80 мільйонів євро, повідомляє ERR із посиланням на Міноборони країни.
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До нього увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.
Міністр оборони країни Ханно Певкур озвучив список:
- протитанкові системи Javelin,
- кулемети,
- боєприпаси до стрілецької зброї,
- неназвана «різна техніка»,
- водолазне спорядження.
Точний обсяг, час прибуття цього пакета допомоги та інші деталі постачання не розголошуються з міркувань безпеки, проте за словами Ханно Певкура, «черговий пакет допомоги наразі вже використовується ЗСУ».
Естонія з 2022 року країна надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% її ВВП.
Естонський пакет допомоги, включно з Джавелінами, надійшов до України, щоб допомогти боротися за свободу. Естонія пообіцяла виділити 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання з боку вільного світу приведуть до перемоги. Зараз настали вирішальні часи. Ми повинні бути зосередженими, — йдеться у дописі Міноборони Естонії.