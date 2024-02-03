Оккупанты заявили об обстреле пекарни в оккупированном Лисичанске

https://racurs.ua/n192024-okkupanty-zayavili-ob-obstrele-pekarni-v-okkupirovannom-lisichanske.html

Ракурс

В окупованому Лисичанську під обстріл потрапила пекарня.

.

Очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник каже, що «під завалами можуть залишатися кілька десятків мирних жителів».

Згодом рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих і двох загиблих внаслідок обстрілу. Під завалами «можуть залишатися понад 40 людей», додали там.

Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.