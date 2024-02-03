Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Оккупанты заявили об обстреле пекарни в оккупированном Лисичанске

3 фев 2024, 20:13
999

В окупованому Лисичанську під обстріл потрапила пекарня.


.

Очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник каже, що «під завалами можуть залишатися кілька десятків мирних жителів».

Згодом рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих і двох загиблих внаслідок обстрілу. Під завалами «можуть залишатися понад 40 людей», додали там.

Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров