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Ракурс

Окупанти заявили про обстріл пекарні в окупованому Лисичанську

3 лют 2024, 20:13
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В окупованому Лисичанську під обстріл потрапила пекарня.


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Очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник каже, що «під завалами можуть залишатися кілька десятків мирних жителів».

Згодом рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих і двох загиблих внаслідок обстрілу. Під завалами «можуть залишатися понад 40 людей», додали там.

Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Джерело: Ракурс


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