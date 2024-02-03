Россияне признались в минировании ЗАЭС

https://racurs.ua/n192027-rossiyane-priznalis-v-minirovanii-zaes.html

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Росіяни зізналися у встановленні мінних загороджень між зовнішнім та внутрішнім периметрами Запорізької АЕС.

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Постійне представництво росії при міжнародних організаціях у Відні надіслало ноту МАГАТЕ про мінні загородження навколо Запорізької атомної електростанції.

Мінні загородження не становлять жодної загрози персоналу станції і експертам Секретаріату МАГАТЕ, які перебувають на ній. <…> Перебування в ній мін обумовлене необхідністю стримувати потенційних українських диверсантів, — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські дипломати заявили, що встановлення мін для захисту периметра АЕС є «допустимою практикою, яка не суперечить жодним рекомендаціям МАГАТЕ».

В російському представництві повідомили, такі заходи щодо захисту АЕС можуть бути вжиті і в тому випадку, якщо станція знаходиться поза зоною бойових дій, оскільки встановлення мін не суперечить рекомендаціям МАГАТЕ.

ЗАЕС була розмінована в листопаді 2023 року. Але тепер вибухові пристрої знову розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції.

Це стало відомо під час відвідання ЗАЕС експертами МАГАТЕ 18 січня, зазначається у звіті організації.

Як наголосив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, наявність мін є несумісною зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Гроссі також попередив, що російські окупанти на ЗАЕС навряд чи проведуть цього року комплексний ремонт станції.

Нагадаємо, українські співробітники більше не мають доступу до ЗАЕС. За даними МАГАТЕ, відтепер до роботи на Запорізькій АЕС допускають лише співробітники, які мають російське громадянство і підписали контракти з російським оператором.