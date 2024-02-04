Заявление Джонсона о помощи Израилю без Украины у Байдена назвали «циничным маневром»

https://racurs.ua/n192033-zayavlenie-djonsona-o-pomoschi-izrailu-bez-ukrainy-u-baydena-nazvali-cinichnym-manevrom.html

Ракурс

Білий дім виступив проти законопроекту про допомогу Ізраїлю в обхід України.

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Адміністрація президента США виступає проти законопроекту Палати представників щодо допомоги Ізраїлю без додаткових грошей Україні.

Про це йдеться у заяві адміністрації Джо Байдена.

В жовтні президент США запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол. на допомогу Україні та Ізраїлю разом. Рішення так і не було ухвалено.

Білий дім назвав «цинічним маневром» заяву Джонсона про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.

Тепер, за словами Джонсона, США не мають часу розглядати пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю і пов’язаний з проблемою кордонів США, позаяк допомога Ізраїлю потрібна терміново.

Декілька місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру. Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою, — йдеться у заяві Жан-П'єр, опублікованій на сайті Білого дому.

3 лютого спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон повідомив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю на 17,6 млрд дол.

Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів, — про таку заяву Джонсона пише Bloomberg.