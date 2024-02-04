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Заяву Джонсона про допомогу Ізраїлю без України у Байдена назвали «цинічним маневром»
Заяву Джонсона про допомогу Ізраїлю без України у Байдена назвали «цинічним маневром»https://racurs.ua/ua/n192033-zayavu-djonsona-pro-dopomogu-izrayilu-bez-ukrayiny-u-baydena-nazvaly-cynichnym-manevrom.htmlРакурс
Білий дім виступив проти законопроекту про допомогу Ізраїлю в обхід України.
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Адміністрація президента США виступає проти законопроекту Палати представників щодо допомоги Ізраїлю без додаткових грошей Україні.
Про це йдеться у заяві адміністрації Джо Байдена.
В жовтні президент США запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол. на допомогу Україні та Ізраїлю разом. Рішення так і не було ухвалено.
Білий дім назвав «цинічним маневром» заяву Джонсона про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.
Тепер, за словами Джонсона, США не мають часу розглядати пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю і пов’язаний з проблемою кордонів США, позаяк допомога Ізраїлю потрібна терміново.
Декілька місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру. Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою, — йдеться у заяві Жан-П'єр, опублікованій на сайті Білого дому.
3 лютого спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон повідомив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю на 17,6 млрд дол.
Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів, — про таку заяву Джонсона пише Bloomberg.
Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що цей крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у секторі Ґази, оскільки немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями безпеки на кордоні США і Мексики.
Ізраїльський законопроект, оприлюднений у суботу, є останньою ознакою того, що республіканці в Палаті представників готові відкласти дії щодо допомоги Україні на невизначений термін через суперечки щодо міграційної політики США.
Допомога Ізраїлю набагато популярніша в Палаті представників, ніж допомога Україні.
Законопроект передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Залізний промінь», кошти на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.
1 лютого спікер Палати представників США Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України «ймовірно» розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.
The Hill згодом написала, що речник спікера Радж Шах згодом применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.