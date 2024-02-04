Зеленский посетил фронт возле Работино

https://racurs.ua/n192047-zelenskiy-posetil-front-vozle-rabotino-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.

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Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.

Зеленський був на позиціях 65 бригади.