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Ракурс
Зеленский посетил фронт возле Работино

Зеленский посетил фронт возле Работино (ВИДЕО)

4 фев 2024, 14:23
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Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.


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Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.

Зеленський був на позиціях 65 бригади.

Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди, — повідомив президент.

Источник: Ракурс


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