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Зеленский посетил фронт возле Работино
Зеленский посетил фронт возле Работино (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192047-zelenskiy-posetil-front-vozle-rabotino-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.
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Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.
Зеленський був на позиціях 65 бригади.
Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди, — повідомив президент.
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