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Зеленський відвідав фронт біля Роботиного
Зеленський відвідав фронт біля Роботиного (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192047-zelenskyy-vidvidav-front-bilya-robotynogo-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.
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Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.
Зеленський був на позиціях 65 бригади.
Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди, — повідомив президент.