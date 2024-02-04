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Ракурс
Зеленський відвідав фронт біля Роботиного

Зеленський відвідав фронт біля Роботиного (ВІДЕО)

4 лют 2024, 14:23
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Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.


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Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.

Зеленський був на позиціях 65 бригади.

Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди, — повідомив президент.

Джерело: Ракурс


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