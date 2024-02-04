Зеленський відвідав фронт біля Роботиного

https://racurs.ua/ua/n192047-zelenskyy-vidvidav-front-bilya-robotynogo-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого побував на фронт біля Роботиного у Запорізькій області.

.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах та опублікував відповідне відео.

Зеленський був на позиціях 65 бригади.