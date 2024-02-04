Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение автомобилей врага, скриншот видео
Уничтожение дронами легковушек врага показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192051-unichtojenie-dronami-legkovushek-vraga-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Українські військові з 72-ї ОМБр за допомогою дронів запалили легкові автомобілі противника.
.
Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як FPV-дрони завдають ударів по виявлених з повітря автівках рашистів.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...