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Знищення автівок ворога, скріншот відео
Знищення дронами легковиків ворога показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192051-znyschennya-dronamy-legkovykiv-voroga-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Українські військові з 72-ї ОМБр за допомогою дронів запалили легкові автомобілі противника.
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Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як FPV-дрони завдають ударів по виявлених з повітря автівках рашистів.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.