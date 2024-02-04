Знищення автівок ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192051-znyschennya-dronamy-legkovykiv-voroga-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Українські військові з 72-ї ОМБр за допомогою дронів запалили легкові автомобілі противника.

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Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як FPV-дрони завдають ударів по виявлених з повітря автівках рашистів.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.