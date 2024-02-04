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Ракурс
Знищення автівок ворога, скріншот відео

Знищення дронами легковиків ворога показали ЗСУ (ВІДЕО)

4 лют 2024, 16:35
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Українські військові з 72-ї ОМБр за допомогою дронів запалили легкові автомобілі противника.


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Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як FPV-дрони завдають ударів по виявлених з повітря автівках рашистів.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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