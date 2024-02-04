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Последствия российских обстрелов Волчанска, фото: Харьковская ОВА
В Волчанске российские обстрелы повредили дома и ЦНАП (ФОТО)https://racurs.ua/n192052-v-volchanske-rossiyskie-obstrely-povredili-doma-i-cnap-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Харківщини.
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Так, окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанську Чугуївського району. Фото наслідків обстрілу сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба Харківської ОВА.
Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- скління та фасад адміністративної будівлі;
- дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу;
- чотири приватні будинки.
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