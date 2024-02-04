Последствия российских обстрелов Волчанска, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n192052-v-volchanske-rossiyskie-obstrely-povredili-doma-i-cnap-foto.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Харківщини.

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Так, окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанську Чугуївського району. Фото наслідків обстрілу сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба Харківської ОВА.

Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено: