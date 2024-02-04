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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Вовчанська, фото: Харківська ОВА

У Вовчанську російські обстріли пошкодили будинки та ЦНАП (ФОТО)

4 лют 2024, 16:54
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Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Харківщини.


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Так, окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанську Чугуївського району. Фото наслідків обстрілу сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба Харківської ОВА.

Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • скління та фасад адміністративної будівлі;
  • дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу;
  • чотири приватні будинки.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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