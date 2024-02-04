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Ракурс
Российские захватчики оказывают психологическое давление на жителей ТОТ, фото: Донецкая ОГА

Рашисты заставляют жителей ТОТ писать отказы от украинского гражданства

4 фев 2024, 17:41
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Російські загарбники, продовжуючи свою політику примусової паспортизації, змушують жителів тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства.


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Про це сьогодні, 4 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі заяви мають два призначення:

  • є засобом пропаганди;
  • є методом психологічного тиску.

Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства росії не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства. Такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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