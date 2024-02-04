Рашисти змушують жителів ТОТ писати відмови від українського громадянства

Рашисти змушують жителів ТОТ писати відмови від українського громадянстваhttps://racurs.ua/ua/n192053-rashysty-zmushuut-jyteliv-tot-pysaty-vidmovy-vid-ukrayinskogo-gromadyanstva.htmlРакурс
Російські загарбники, продовжуючи свою політику примусової паспортизації, змушують жителів тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства.
Про це сьогодні, 4 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що такі заяви мають два призначення:
- є засобом пропаганди;
- є методом психологічного тиску.
Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства росії не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства. Такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними, — наголошують у ЦНС.