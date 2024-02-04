Рашисти змушують жителів ТОТ писати відмови від українського громадянства

Російські загарбники чинять психологічний тиск на мешканців ТОТ, фото: Донецька ОДА

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Російські загарбники, продовжуючи свою політику примусової паспортизації, змушують жителів тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства.

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Про це сьогодні, 4 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі заяви мають два призначення:

є засобом пропаганди;

є методом психологічного тиску.