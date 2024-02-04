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Ракурс
Уничтожение российской пехоты, скриншот видео

Аннигиляцию вражеской пехоты беспилотником показали ВСУ (ВИДЕО)

4 фев 2024, 20:57
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Відео знищення російської піхоти за допомогою безпілотників сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.


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Ексклюзивний момент епічної анігіляції ворожої піхоти! — зазначається в описі відео.

На відео показано, як безпілотник підрозділу аеророзвідки TERRA в складі 3-ї ОШБр в ході боїв за Бахмут завдав удару по виявлених з повітря рашистах, котрі зібралися у лісосмузі, допомагаючи пораненому загарбнику.

Источник: Ракурс


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