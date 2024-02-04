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Уничтожение российской пехоты, скриншот видео
Аннигиляцию вражеской пехоты беспилотником показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192060-annigilyaciu-vrajeskoy-pehoty-bespilotnikom-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Відео знищення російської піхоти за допомогою безпілотників сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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Ексклюзивний момент епічної анігіляції ворожої піхоти! — зазначається в описі відео.
На відео показано, як безпілотник підрозділу аеророзвідки TERRA в складі 3-ї ОШБр в ході боїв за Бахмут завдав удару по виявлених з повітря рашистах, котрі зібралися у лісосмузі, допомагаючи пораненому загарбнику.
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