Знищення російської піхоти, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192060-anigilyaciu-vorojoyi-pihoty-bezpilotnykom-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Відео знищення російської піхоти за допомогою безпілотників сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Ексклюзивний момент епічної анігіляції ворожої піхоти! — зазначається в описі відео.

На відео показано, як безпілотник підрозділу аеророзвідки TERRA в складі 3-ї ОШБр в ході боїв за Бахмут завдав удару по виявлених з повітря рашистах, котрі зібралися у лісосмузі, допомагаючи пораненому загарбнику.