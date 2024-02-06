ВРУ вызвала главу СБУ Василия Малюка на доклад. Фото:

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Верховна Рада викликала голову СБУ для доповіді через скандал з Bihus.info.

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Народні депутати 6 лютого проголосували за виклик очільника Служби безпеки України Василя Малюка до парламенту з доповіддю щодо прослуховування журналістів Bihus.info. Це рішення підтримали 159 нардепів. Про це парламентар Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Тим часом голова СБУ Василь Малюк вперше відреагував на скандальні події щодо розслідувачів Bihus.Info. Очільник спецслужби розкритикував дії співробітників Департаменту захисту національної державності, які стежили за журналістами.

Малюк наголосив, що такі дії є неприпустимими й вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, голова СБУ направив подання на звільнення керівника ДЗНД Служби безпеки, а президент України Володимир Зеленський ще 31 січня підписав відповідний указ.

Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання, — цитує його прес-центр спецслужби.

Нагадаємо, 5 лютого керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що незаконне стеження за командою здійснювала СБУ, а саме Департамент захисту національної державності.

У СБУ заявили, що співробітники Bihus.info були серед клієнтів дилерів, які розповсюджували наркотики. Слідчі спецслужби також відкрили кримінальне провадження згідно зі ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.