У Трампа нет иммунитета по делу о вмешательстве в выборы — решение суда

https://racurs.ua/n192117-u-trampa-net-immuniteta-po-delu-o-vmeshatelstve-v-vybory-reshenie-suda.html

Ракурс

Апеляційний суд у Вашингтоні вирішив, що експрезидент США Дональд Трамп не має імунітету у справі про втручання у вибори.

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Про це 6 лютого повідомила CNN.

Для цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма можливостями захисту, які є у будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який імунітет, який міг захистити його під час перебування президентом, більше не захищає його від цього переслідування, — йдеться у повідомленні Апеляційного суду США в окрузі Колумбія.

CNBC пише, що судді дійшли такого висновку: «міркування державної політики, особливо якщо врахувати нашу історію та структуру уряду», змушують відхилити заяву Трампа про імунітет у цій справі.

Очікується, що Трамп незабаром подасть позов до Верховного суду щодо скасування цього рішення. Він не визнає себе винним.

Його адвокати кажуть, що звинувачення стосуються офіційних дій, здійснених під час перебування його президентом, а тому Трамп має «абсолютний імунітет» від судового переслідування.

Обвинувачення вважає, що Трамп, використовуючи неправдиві заяви про шахрайство на виборах, намагався скасувати перемогу Джо Байдена, використовуючи численні злочинні змови.

Зокрема, він збирав мітинги у штатах, де переміг Байден, намагався використати Міністерство юстиції для проведення «фіктивних» розслідувань та оскарження підрахунку голосів виборців.

Трамп називає цю справу «полюванням на відьом», яка спрямована на те, щоб нашкодити його президентській кампанії 2024 року.