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Последствия российской ракетной атаки на Киев 7 февраля, фото: Нацполиция

Последствия российской атаки на Киев показала полиция (ФОТО)

7 фев 2024, 10:31
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Рашисти сьогодні, 7 лютого, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Києву.


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Поліція Києва на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото, котрі показують наслідки влучань.

Зазначається, що у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Прес-служба КМВА повідомляє, що наразі відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару у Києві.

Наслідки російської ракетної атаки на Київ 7 лютого, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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