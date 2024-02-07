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Последствия российской ракетной атаки на Киев 7 февраля, фото: Нацполиция
Последствия российской атаки на Киев показала полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n192138-posledstviya-rossiyskoy-ataki-na-kiev-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 7 лютого, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Києву.
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Поліція Києва на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото, котрі показують наслідки влучань.
Зазначається, що у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.
Прес-служба КМВА повідомляє, що наразі відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару у Києві.
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