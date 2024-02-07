Наслідки російської ракетної атаки на Київ 7 лютого, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n192138-naslidky-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-na-kyyiv-pokazala-policiya-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 7 лютого, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Києву.

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Поліція Києва на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото, котрі показують наслідки влучань.

Зазначається, що у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Прес-служба КМВА повідомляє, що наразі відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару у Києві.