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Защитники Украины ликвидировали более 391 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

890 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 фев 2024, 10:58
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 391 тис. 470 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 372 танки;
  • 11 тис. 879 бойових броньованих машин;
  • 9 тис. 387 одиниць артилерійських систем;
  • 980 одиниць РСЗВ;
  • 665 одиниць засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 7 тис. 177 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 849 крилатих ракет;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 497 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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