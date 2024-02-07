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Захисники України ліквідували вже понад 391 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

890 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 лют 2024, 10:58
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 391 тис. 470 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 372 танки;
  • 11 тис. 879 бойових броньованих машин;
  • 9 тис. 387 одиниць артилерійських систем;
  • 980 одиниць РСЗВ;
  • 665 одиниць засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 7 тис. 177 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 849 крилатих ракет;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 497 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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