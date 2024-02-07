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Захисники України ліквідували вже понад 391 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
890 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192139-890-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 391 тис. 470 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 372 танки;
- 11 тис. 879 бойових броньованих машин;
- 9 тис. 387 одиниць артилерійських систем;
- 980 одиниць РСЗВ;
- 665 одиниць засобів ППО;
- 332 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 7 тис. 177 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 849 крилатих ракет;
- 24 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 497 одиниць спеціальної техніки.
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