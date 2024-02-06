Біля Кринок українські дрони вполювали росіян на китайській техніці

https://racurs.ua/ua/n192118-bilya-krynok-ukrayinski-drony-vpoluvaly-rosiyan-na-kytayskiy-tehnici-video.html

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На лівобережжі Херсонщини українські військові вполювали росіян, які переміщувалися на китайській техніці. Український офіцер із позивним «Мадяр» розповів, що техніку виявили 4 лютого на околицях села Кринки в олешківському лісі.

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Оприлюднене ним відео показує, що біля Кринок окупанти використовують мотовсюдихіди Desertcross китайського виробника.

Одну з таких машин вдалося уразити ударним безпілотником F7, які передавалися підрозділу «Птахи Мадяра». У результаті мотовсюдихід загорівся та швидко повністю згорів.

Як пише «Мілітарний», це не вперше, коли українським дронам вдається виявляти та знищувати техніку росіян із Китаю. Нещодавно також на Донеччині українські військові дроном влучили у техніку росіян, яка надійшла їм із Китаю.

Тоді ударний FPV-дрон ліквідував й російського військового, який керував китайською машиною. Росіяни почали використовувати мотовсюдиходи Desertcross-1000−3 від осені минулого року. Ці машини виготовляє для Росії китайська компанія Shandong Odes Industry.

Повнопривідні Desertcross 1000−3 оснащені бензиновим двигуном потужністю 72 кінські сили, місткість паливного бака становить 50 л.