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Разрушения в Харькове. Фото: Олег Синегубов в Facebook
Оккупанты утром били по Харькову ракетами КНДР — Нацполиция (ФОТО)https://racurs.ua/n192151-okkupanty-utrom-bili-po-harkovu-raketami-kndr-nacpoliciya-foto.htmlРакурс
Обстріл Харкова вранці 7 лютого з боку росії вівся й ракетами виробництва Північної Кореї.
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Дві з п’яти ракет, які загарбники спрямували на обласний центр, були північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Про це керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив у Facebook.
Спеціалісти зробили попередні висновки, що це були північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).
Нагадаємо, близько 6.00 7 лютого російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Були зафіксовані влучання у Слобідському районі й пошкодження нежитлової інфраструктури. Двоє осіб постраждали внаслідок обстрілу.
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