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Вырва от ракетного удара в Николаеву. Фото: ГСЧС
Более 70 домов повреждены в Николаеве в результате утренней атаки рф (ФОТО)https://racurs.ua/n192150-bolee-70-domov-povrejdeny-v-nikolaeve-v-rezultate-utrenney-ataki-rf-foto.htmlРакурс
Ракетна атака російської федерації вранці 7 лютого призвела до руйнувань десятків будинків у Миколаєві.
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На території обласного центру внаслідок російської агресії руйнувань зазнали 74 приватні будинки. При цьому три оселі повністю знищені, а 71 будинок пошкоджений. Також пошкоджено два об'єкти соціальної інфраструктури. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
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У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти вдарили по приватному сектору Миколаєва крилатими ракетами Х-22. Підрозділи протиповітряної оборони зуміли збити над територією регіону чотири ударні дрони типу «Шахед».
Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після ракетної атаки повідомляв, що майже 20 будинків у місті залишилися без дахів, а один із госпіталізованих поранених помер у лікарні через важку мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.
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